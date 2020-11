تعرّض هاتف الأمير هاري للاختراق.. ومطالبة بتعويضات مالية!

يقاضي دوق ساسكس سابقاً الأمير هاري وسائل إعلام وصحفًا من ضمنها The Sun و News of the World حيث اتهمها باختراق هاتفه والتنصت على مكالماته.

وكشفت الوثائق الجديدة في المحكمة شعور الأمير هاري بالريبة والشك في الجميع وخاصة أصدقائه بعد اختراق هاتفه، وذلك بعد نشر قصص يُزعم بانها جاءت من خلال التنصت على مكالماته.

تابعوا صفحتنا على إنستغرام

وأوضح هاري أنه وعلى مر السنين، تلقى العديد من المكالمات التي لم يعرف أرقامها وأن رسائل البريد الصوتي قد اختفت من صندوق الوارد الخاص به حيث أرسل له أفراد عائلته وأصدقائه رسائل لم يتلقاها أبداً.

وأكّد دوق ساسكس سابقاً في وثائق المحكمة بأنه كان مستهدفاً منذ سن الثانية عشر حيث اختفت الرسائل من هاتفه، كما أن المصوريين والصحفيين كانوا يظهرون في أماكن تواجده دون سابق إنذار.

ومن المقرر أن يحصل الأمير هاري على تعويض عن الأضرار يقدّر بـ 270 ألف دولار وذلك بموجب القضية التي رفعها خلال العام الماضي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: