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تعرّض هاتف الأمير هاري للاختراق.. ومطالبة بتعويضات مالية!

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:54
الأمير هاري وميغان ماركل
الامير هاري

يقاضي دوق ساسكس سابقاً الأمير هاري وسائل إعلام وصحفًا من ضمنها The Sun و  News of the World حيث اتهمها باختراق هاتفه والتنصت على مكالماته.

وكشفت الوثائق الجديدة في المحكمة شعور الأمير هاري بالريبة والشك في الجميع وخاصة أصدقائه بعد اختراق هاتفه، وذلك بعد نشر قصص يُزعم بانها جاءت من خلال التنصت على مكالماته.

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وأوضح هاري أنه وعلى مر السنين، تلقى العديد من المكالمات التي لم يعرف أرقامها وأن رسائل البريد الصوتي قد اختفت من صندوق الوارد الخاص به حيث أرسل له أفراد عائلته وأصدقائه رسائل لم يتلقاها أبداً.

Prince Harry (pictured here volunteering in LA last week) is claiming £200,000 in damages from the publisher of the Sun and the Daily Mirror, over alleged phone hacking, according to reports

وأكّد دوق ساسكس سابقاً في وثائق المحكمة بأنه كان مستهدفاً منذ سن الثانية عشر حيث اختفت الرسائل من هاتفه، كما أن المصوريين والصحفيين كانوا يظهرون في أماكن تواجده دون سابق إنذار.

ومن المقرر أن يحصل الأمير هاري على تعويض عن الأضرار يقدّر بـ 270 ألف دولار وذلك بموجب القضية التي رفعها خلال العام الماضي.

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