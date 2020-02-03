ما القصة الحزينة التي جعلت أوبرا وينفري تكره الفالنتاين!

عبّرت مقدمة البرامج الحوارية "أوبرا وينفري" خلال مقابلة لها مؤخراً عن كرها لعيد الحب "الفالنتاين"، فيبدو أن لها طريقة وشروط للقيام بالأشياء التي تريدها.

ولم تكتف أوبرا خلال المقابلة بالتعبير عن مشاعرها بل أخبرت القصة وراء موقفها هذا من الحب فبالرغم من أن كل شيء حدث منذ سنوات لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن مشاعرها السلبية.

وبدأت قصتها في عام 1986 عندما قابلت أوبرا رجل أحلامها ستيدمان غراهام ومع ذلك فهي تعترف بأنها لم تثق به منذ البداية على الرغم من أنه شاب لطيف لكنها شعرت بوجود شيء خاطىء، وأن فكرت بأنه يتلاعب بها بقيت تلاحقها دائماً.

وزعمت أوبرا بأنها كانت حذرة في التعامل معه في البداية إلا ان اعترف لها بانه انفصل عن صديقته السابقة وهنا بدأت أوبرا تفكر به جدياً حيث أعلنا خطوبتهما وبقيا معاً.

لكن في النهاية أدركت أوبرا بانها ليست مستعدة للالتزامات المطلوبة منها عند الزواج وأن برنامجها الحواري كان أهم من ذلك كله، وكانت ترغب بمعرفة ما إذا غراهام يرى أنها تستحق ان تكون زوجته لكنها لا تريد الزواج.

ووفقاً لأوبرا فإن غراهام اعترف بأنهما لن يكونا معاً إذا التزما بالزواج فلن يتجاوز هو فكرة كونه "رجل أوبرا"، كما أنها روت في يوم الحب أنها رأت جميع الفتيات استلمن هدايا الزهور في حين أن صديقها لم يرسل لها شيئاً.

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