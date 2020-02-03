ما القصة الحزينة التي جعلت أوبرا وينفري تكره الفالنتاين!

عبّرت مقدمة البرامج الحوارية "أوبرا وينفري" خلال مقابلة لها مؤخراً عن كرها لعيد الحب "الفالنتاين"، فيبدو أن لها طريقة وشروط للقيام بالأشياء التي تريدها.
ولم تكتف أوبرا خلال المقابلة بالتعبير عن مشاعرها بل أخبرت القصة وراء موقفها هذا من الحب فبالرغم من أن كل شيء حدث منذ سنوات لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن مشاعرها السلبية.
وبدأت قصتها في عام 1986 عندما قابلت أوبرا رجل أحلامها ستيدمان غراهام ومع ذلك فهي تعترف بأنها لم تثق به منذ البداية على الرغم من أنه شاب لطيف لكنها شعرت بوجود شيء خاطىء، وأن فكرت بأنه يتلاعب بها بقيت تلاحقها دائماً.
Hello, fellow book lovers! My next book club selection is “American Dirt” by @jeaninecummins. From the first sentence, I was IN. Like so many of us, I’ve read newspaper articles and watched television news stories and seen movies about the plight of families looking for a better life, but this story changed the way I see what it means to be a migrant in a whole new way. Tap the link in my bio to grab yourself a copy and follow @oprahsbookclub to join the conversation. We’ll start discussing it soon 📚 #ReadWithUs
وزعمت أوبرا بأنها كانت حذرة في التعامل معه في البداية إلا ان اعترف لها بانه انفصل عن صديقته السابقة وهنا بدأت أوبرا تفكر به جدياً حيث أعلنا خطوبتهما وبقيا معاً.
لكن في النهاية أدركت أوبرا بانها ليست مستعدة للالتزامات المطلوبة منها عند الزواج وأن برنامجها الحواري كان أهم من ذلك كله، وكانت ترغب بمعرفة ما إذا غراهام يرى أنها تستحق ان تكون زوجته لكنها لا تريد الزواج.
ووفقاً لأوبرا فإن غراهام اعترف بأنهما لن يكونا معاً إذا التزما بالزواج فلن يتجاوز هو فكرة كونه "رجل أوبرا"، كما أنها روت في يوم الحب أنها رأت جميع الفتيات استلمن هدايا الزهور في حين أن صديقها لم يرسل لها شيئاً.
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