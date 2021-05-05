  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. تعرّف على موعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغان ماركل.. وهذه جنسيتها!

تعرّف على موعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغان ماركل.. وهذه جنسيتها!

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 08:24
الامير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

ينتظر العديد من المعجبين الملكيين ولادة طفلة ساسكس الجديدة بفارغ الصبر مع اقتراب الصيف، بعد أن كشفت ميغان ماركل عن حملها بطفلها الثاني.

اقرأ ايضاًميغان ماركل تعزي الملكة بوفاة زوجها الأمير فيليب.. وتطمئن على زوجها بعد رحلته الطويلة!ميغان ماركل تعزي الملكة بوفاة زوجها الأمير فيليب.. وتطمئن على زوجها بعد رحلته الطويلة!

وخلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري كشف الثنائي الملكي السابق أنهما يتوقعّان قدوم طفلتهما خلال صيف هذا العام.

وبالرغم من عدم الكشف عن التاريخ المحدد لوصول طفلتها، إلا ان هناك مصادر قريبة صرّحت بأن هناك احتمالية ولادة ميغان ماركل في أواخر الربيع تقريباً.

ميغان ماركل والأمير هاري

وكشف المصدر القريب بقوله: "لطالما أراد الأمير هاري وميغان ماركل طفلين، ليكون شقيق أو شقيقة لطفلهما آرتشي وهم يخططون بحماس لوصول الطفلة حيث أن ميغان حملت في نهاية العام الماضي وستضع طفلتها في نهاية الربيع".

اقرأ ايضاًميغان ماركل تعزي الملكة بوفاة زوجها الأمير فيليب.. وتطمئن على زوجها بعد رحلته الطويلة!بالرغم من عدم حضورها.. ميغان ماركل تشارك في جنازة الأمير فيليب على طريقتها!

وتساءل العديد من المعجبين الملكيين عن جنسية أحدث فرد في عائلة هاري، نظراً للانفصالهما عن العائلة المالكة وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.

وذكرت مصادر إخبارية بأن ابنة الثنائي الملكي ستكون مواطنة بريطانية تماماً مثل شقيقها ىرتشي بسبب أن جنسية الدوق بريطانية وكونه أميراً.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:الأمير هاريميغان ماركلأخبار المشاهيرأعمال ملكيةحمل المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...