تعرّف على موعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغان ماركل.. وهذه جنسيتها!

ينتظر العديد من المعجبين الملكيين ولادة طفلة ساسكس الجديدة بفارغ الصبر مع اقتراب الصيف، بعد أن كشفت ميغان ماركل عن حملها بطفلها الثاني.

وخلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري كشف الثنائي الملكي السابق أنهما يتوقعّان قدوم طفلتهما خلال صيف هذا العام.

وبالرغم من عدم الكشف عن التاريخ المحدد لوصول طفلتها، إلا ان هناك مصادر قريبة صرّحت بأن هناك احتمالية ولادة ميغان ماركل في أواخر الربيع تقريباً.

وكشف المصدر القريب بقوله: "لطالما أراد الأمير هاري وميغان ماركل طفلين، ليكون شقيق أو شقيقة لطفلهما آرتشي وهم يخططون بحماس لوصول الطفلة حيث أن ميغان حملت في نهاية العام الماضي وستضع طفلتها في نهاية الربيع".

وتساءل العديد من المعجبين الملكيين عن جنسية أحدث فرد في عائلة هاري، نظراً للانفصالهما عن العائلة المالكة وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.

وذكرت مصادر إخبارية بأن ابنة الثنائي الملكي ستكون مواطنة بريطانية تماماً مثل شقيقها ىرتشي بسبب أن جنسية الدوق بريطانية وكونه أميراً.

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