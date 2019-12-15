تعرَّف على أفضل أفلام 2019.. بعضها يعزز فيك الثقة وأخر يبعث فيك الرعب!

قد لا يصنف عام 2019 بأنه العام الأكثر روعة في عالم السينما، لكن من المؤكد أنه شهد أفضل الأفلام التي انتجت على الإطلاق، فلق تعاطفت قلوبنا مع قصة فيلم Booksmart و Wedding Story، كما حقق فيلم "Avengers: Endgame لقب الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق بعد تصدره شباك التذاكر منذ أول يوم لعرضه.

وهنا نستعرض أفضل الأفلام لعام 2019:

1. Beats



و هو فيلم حميمي ومرح حول الصداقة والانتماء والموسيقى، حيث يتناول قصة شاب مراهق تجمعه علاقة صداقه مع حارس أمن المدرسة ذي الحظ العاثر، إذ يتحدان من خلال حبهما المتبادل للهيب هوب، لكنهما يواجهان شياطين ماضيهما، ويقرران الذهاب لحضور حفل غير قانوني لقضاء ليلتهما الأخيرة سويًا قبل أن يفترقا.

2. Midsommar



يسافر مجموعة من الأصدقاء الأمريكان إلى السويد من أجل زيارة مهرجان شهير يقام في منتصف فصل الصيف، وما يبدو أنه فرصة في سبيل الاسترخاء ورحلة ممتعة لنسيان أسوء لحظات الماضي بؤسًا، فإنه يتحول إلى كابوس ملؤه الهلاوس، خاصة بعد استهداف بعضهم من زعماء طائفة وثنية.

3. Joker



أشاد النُقاد بالأداء غير المسبوق الذي قدمه " خواكين فينيكس" وبحبكة الفيلم التي تتغلغل في أعماق الشخصية، فكتب مخرج الأفلام والناقد الفني " ديفيد إيرليتش": "سيؤدي إلى قلب العالم رأسًا على عقب، وسيدفعنا للشعور بالهستيريا في هذه العملية، للأفضل أو الأسوأ، إنه بالضبط الفيلم الذي تريده شخصية جوكر".

وتدور أحداث فيلم Joker حول “آرثر فيلكس” المهرج البسيط الذي يطمح إلى أن يكون أحد أشهر مقدمى العروض الكوميدية والذي يعاني في الأصل من خلل عقلي ونفسي، يتعرض للعديد من مظاهر القهر والاضطهاد والتنمر التي تؤدي لإخراج أسوأ ما به وتحوله إلى شخص آخر يُدعى "جوكر".

4. The Farewell



ينتقل الفيلم دون عناء بين العالمين: أمريكا والصين ، واللغة العامية الإنجليزية والماندرين ، وروح الدعابة الشنيعة والرثاء الرقيق، إنه يرسم صورة حية للتفاعل والاحتكاك بين الثقافات التي تأتي مع تجربة المهاجرين.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة صينية-أمريكية تعود إلى الصين بعد أن تكتشف عائلتها أن الجدة مصابة بالسرطان في مرحلة متقدمة، ولم يتبق أمامها الكثير، ويقرر أفراد العائلة إخفاء الخبر عنها بينما تتحضر السيدة لحفل زفافها المنتظر.

5. Frozen 2



أن الفيلم هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، وتدور أحداثه حول "آنا" و"إلسا" اللتان تذهبان برفقة "كريستوف" و"أولاف" بعيدًا في الغابة لمعرفة سر وحقيقة لغز قديم حول مملكتهم.

6. Booksmart



تكتشف الشابتان المتفوقتان دراسيًا "ديفر" و"فيدلستين" في ليلة تخرجهما من المدرسة الثانوية أن الكثير من المرح قد فاتهما بسبب التزامهما الدراسي المبالغ فيه، ومن أجل تعويض ليالي المرح الضائعة، تقرران تنفيذ أمانيهما الممكنة في ليلة واحدة.

7. Parasite



تدور أحداث فيلم الكوميديا السوداء الكوري حول عائلة عاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة فقيرة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض، تتغير حياتهم كُليا عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة من عائلة برجوازية تقطن في عقار فاره مؤلَّف من حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.، ويتورطوا في واقعة غريبة.‎

8. Brittany Runs a Marathon



تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى "بريتاني" تعيش في مدينة نيويورك، وتحاول أن تغير مسار حياتها خطوة بخطوة، وتبدأ هذه الخطوات بمحاولة خسارة وزنها الزائد.

وبعد محاولتها الجري على مضض لأول مرة، بدأت الثقة بالنفس تملؤها، ما يدفعنا للنظر إلى الحياة بطريقة أفضل، بتحصل على وظيفة جديدة، وتبدأ مرحلة التغيير في شكلها وملبسها. أصبحت في نهاية المطاف في ثقة. وهذا يؤدي إلى نظرة أفضل للحياة ، وظيفة أفضل وملابس أفضل.

9. Captain Marvel



وتدور أحداث الفيلم في عام 1995 حول قصة الطيارة الأمريكية "كارول دنفيرس" التي اكتسبت قوة خارقة بسبب طفرة كونية فريدة مكَّنتها من الطيران ومنحتها القدرة على إطلاق أشعة من جسدها كله.

10. Ready or Not



تدور احداث فيلم الرعب حول ليلة زفاف سعيد تنقلب رأسًا على عقب بعدما تكتشف العروس أنها جزء من لعبة مميتة تصير هى المستهدفة فيها من قبل أسرة زوجها الثرية، وتحاول النجاة بحياتها بأي ثمن.