إميليا كلارك تغرّد والمعجبون يتوقعّون.. هل هناك طبعة جديدة للموسم الثامن من مسلسل Game Of Throne؟

تسببت النجمة "إميليا كلارك" بضجة كبيرة بين المتابعين يوم أمس الاثنين على موقع التويتر عند تغريدها برسالة خفية.

فبعد ستة أشهر من انتهاء مسلسل Game of Throne قامت إميليا بالتغريد عبر حسابها الخاص على تويتر بإحدى العبارات البارزة للمسلسل وهي "الشتاء قادم".

وأدت تلك التغريدة إلى رد فعل لدى المتابعين الذين اعتقدوا أنها تلمّح إلى طبعة جديدة من الموسم الثامن للمسلسل فقال أحدهم: "هل سيأتي الموسم الثامن الحقيقي؟، بينما أضاف آخر: "نسخة جديدة من الموسم الثامن قادم".

وكان هناك آخرون اعتقدوا بأن التغريدة يمكن أن تشير إلى إصدار Blu-ray/DVD للموسم الأخير فقالوا: "لم يقولوا شيئاً عن إعادة نسخة الموسم الثامن ربما تكون نسخة جديدة"، كما تابع آخر: "أشعر بأن هذا يتعلق بـ Blu-ray وشيك أكثر من طبعة جديدة".

واعتقد المعجبين فوراً بأنه سيكون هناك نسخة جديدة وذلك بسبب ردود الفعل السلبية التي كانت عند عرض الموسم الثامن حيث لا يزال العديد من المعجبين غاضبين عن كيفية قيام المنتجين باختيار نهاية العرض.

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