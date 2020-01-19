تيفاني هاديش تشيد بقرار ميغان ماركل.. وتعلّق "هذا ما نفعله في جنوب لوس أنجلوس"

انقسمت الآراء حول دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل بين معارض ومنتقد لانفصالهما عن العائلة المالكة وبين من أيّدهما وقام بالثناء عليهما.

وتلقت ميغان ماركل إشادة من واحدة من أكثر ممثلات هوليوود صراحةً وهي "تيفاني هاديش" حيث تحدّثت عنها خلال مقابلة لها في برنامج Watch What Happens Live برفقة النجمة العالمية سلمى حايك.

وفي البداية وصفت سلمى حايك التي عملت مع ميغان في عدد خاص من مجلة فوغ البريطانية، دوقة ساسكس بأنها إنسانة متواضعة ولطيفة حقاً، لترد تيفاني عليها بقولها: "هكذا تفعل من تأتي من جنوب لوس انجلوس حبيبتي! إنه المكان نفسه التي أتت منها بالدوين هيلز".

وجاء موضوع دوقة ساسكس عندما سأل متصل النجمة سلمى حايك حول رأيها بقرار هاري وميغان بالاستقالة عن العائلة المالكة لتجيب سلمى: "أعتقد أنها رائعة ومهما كان القرار علينا احترامه".

ومن جهة أخرى تم الإعلان مؤخراً عن أن هاري وميغان تم تجريدهما من ألقابهما الملكية بعد قراراهما الاستقالة عن العائلة المالكة إلا انهما سوف يحتفظان بلقبهما كدوقا ساسكس لكنهما لن يمثلا الملكة رسمياً.

ومن الجدير بذكره أن ميغان وهاري لن يتلقيا أموالاً من المنح كما سيدفعان الضرائب كباقي المواطنين إلا أنهما سوف يحتفظان بمنزلهما كمقر رئيسي لهما في المملكة المتحدة لكنهما سيدفعان آجار العقار.

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