ثلاثي الأناقة جينيفر لوبيز وأوليفا وايلد وليلي رينهارت يلفتن الأنظار خلال حفل جوثام السينمائي

استطاعت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" الفوز بجائزة الأوسكار عن ادائها البطولي في فيلم Hustlers، ويوم أمس الاثنين رُشّح كأفضل فيلم خلال حفل جوثام السينمائي المستقل.

وانضمت جينيفر إلى العديد من المشاهير على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز في مدينة نيويورك، حيث تألقت بفستان أسود من الشيفون ذو كتف واحد والمطرّز بالخرز الأسود والذهبي، بالإضافة إلى أنه تزيّن بالريش، ولإكمال مظهرها اعتمدت تسريحة مرتفعة كما نسّقت حقيبة يد وحذاء بلون مطابق للفستان.

أما أوليفيا وايلد فقد اختارت الإطلالة الفيكتورية البيضاء حيث ارتدت فستان أبيض طويل من الشيفون مطرّز بالدانتيل من جهة الصدر ومبطن من الأسفل، كما أسدلت شعرها الأشقر بطريقة مموجة نحو أكتافها.

وبالانتقال إلى ليلي رينهارت فقد آثرت الظهور بفستان أسود قصير مظهرةً ساقيها الرشيقتين إذ بلغ طوله حد الفخذ، كما تزيّن بثلاث أشرطة فضية ارتبطت بقوس حول عنقها، وصممت شعرها بطريقة فوضوية مجعّدة.

ولم تكن جينيفر لوبيز الوحيدة التي تألقت بالريش الأسود في الحفل إذ كانت كيكي بالمر متألقة بفستانها القصير والذي جاء بقصة الأوف شولدر مع ذيل طويل والمزيّن بالكامل بالريش الأسود.

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