ثلاثي النجمات الساحرات جينيفر لوبيز وسكارليت جونسون وتشارلز ثيرون يتألقن في حفل أكاديمية الفنون

استضافت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية أمس الأحد حفل توزيع جوائز الحكام السنوي الحادي عشر، حيث منحت العديد من الجوائز الفخرية لألمع النجوم كما أن مشاهير هوليوود كانوا متواجدين في الحفل.

وتميّز ثلاثي النجوم اللامع "سكارليت جونسون وجينيفر لوبيز وتشارلز ثيرون" بأناقتهن البالغة خلال الاحتفال حيث لفتن الأنظار إليهن وهن يسرن على السجادة الحمراء.

وظهرت سكارليت بكامل روعتها وهي ترتدي فستان مصنوع من الترتر الذهبي من الأعلى وبقصة الأوف شولدر من جهة واحدة، واتصل بتنورة سوداء مفتوحة ومربوطة بجهة واحدة فظهر الوشم الذي على خصرها وظهرها.

ولإتمام أناقة مظهرها نسّقت معه حذاء أسود رفيع بكعب عال وبعض الإكسسوارات الذهبية كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها.

أما جينيفر لوبيز فقد توهّجت بإطلالة أثينية صفراء من مجموعة Reem Acra، فاختارت فستان من الساتان بقصة الأوف شولدر وذيل طويل، ونسّقت معه حقيبة يد سوداء وإكسسوارت فضية، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة والمجدّلة لشعرها.

وبالإنتقال إلى النجمة الثالثة تشارلز التي تميّزت ببساطة إطلالتها المكوّنة من بلوزة سوداء وتنورة بيضاء من الساتان والتي تزيّنت بكسرات عريضة من مجموعة توم فورد، كما نسّقت معهم حقيبة يد سوداء.

وانضم العديد من المشاهير الذين مُنحوا الجوائز مثل جينا ديفز وشيروكي ويس ستودي بالإضافة إلى المخرج الأمريكي ديفيد لينش.

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