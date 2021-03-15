ثنائية الجنس هالزي تطلب من مناداتها بـ"هم"..وهكذا جاءت ردة معجبيها!

شكرت نجمة البوب الأمريكية هالزي معجبيها الذين دعموها بعد تغيير ضمير المخاطب خاصتها من "هي" إلى "هم" كإشارة إلى ميولها الجنسي.

عملت هالزي في إحداث تغييرات عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث قامت بتحديث سيرتها الذاتية على موقع "إنستغرام" وكتبت (she/They) أي (هي/ هم)، وبعد ذلك تلقت دعمًا وإشادة كبيرة.

وكتب أحد المغردين: "آمل أن يؤدي تغيير هالزي للضمائر إلى منح الآخرين الثقة للتعبير عما يجعلهم يشعرون بالراحة أيضًا. من الجيد ألا تنسجم مع الفئات التي يضعك فيها المجتمع".

كتب آخر: "لقد غيَّرت هالزي ضمائرها إلى هي/ هم وأنا سعيد جدًا من أجلها - إنها مصدر إلهام وإنسانة جميلة وأحبها كثيرًا".

للتعبير عن امتنانها للدعم، لجأت هالسي إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت عبارة بسيطة "شكرًا لك".

ويجدر الإشارة إلى أن النجمة كشفت أنها ثنائية الميول الجنسي عام 2015، ولم تخجل من تسليط الضوء على الصراعات التي يواجهها ثنائيو الجنس عندما يتعلق الأمر بالوصمة التي تحيط بهوياتهم، وغرّدت عام 2017: "إذا كنت أواعد رجلًا، فأنا مستقيمة، وإذا كنت أواعد امرأة، فأنا مثلية".

وتابعت: "الطريقة الوحيدة لتكون ثنائي الجنس حقيقي هي مواعدة شخصين من جنسين مختلفين في نفس الوقت"؟

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