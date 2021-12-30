جادا بينيكت سميث تتخلّى عن شعرها بالكامل لهذا السبب

شاركت مقدمة البرامج جادا بينيكت سميث فيديو جديد أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين حيث فاجأتهم بحلق شعر رأسها بالكامل ولوك جديد لها.

أسباب تخلّي جادا بينيكت سميث عن شعرها

نشرت جادا فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" فاجأت به المتابعين باللوك الجديد بعد أن حلقت شعر رأسها بالكامل وذلك بسبب تساقط شعرها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وتعاني جادا من مرض الثعلبة حيث عرضت خلال وقت سابق إحدى البقع البيضاء على فروة راسها وكانت خالية من الشعر، وكانت جادا تتعامل مع تساقط الشعر خلال وقت سابق ولم تشعر بأي احباط.

جادا بينيكت سميث تستعرض اللوك خلال مقطع فيديو

وظهرت جادا خلال مقطع الفيديو وهي تستعرض اللوك الجديد حيث مررت أصبعها على فروة رأسها لتستعرض المنطقة المصابة وقالت: "أنا الآن أضحك في هذه المرحلة فقد كنتم تعلمون أني أعاني من مرض الثعلبة ولكن فجأة حدث هذا انظروا الى هذا الخط".

وتابعت قولها: "لقد ظهر هذا الأمر بشكل واضح ولا يمكن اخفائه لذلك أنا سأشارك اطلالتي الجديدة حتى لا تطرحوا أي أسئلة".

وعلّقت على مقطع الفيديو: "أنا والثعلبة سنكون أصدقاء".