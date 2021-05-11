جادا بينيكت سميث تنشر صورها بالحجاب وتصلّي.. وتثير شائعات اعتناقها الإسلام

نشرت مقدمة البرامج الحوارية "جادا بينيكت سميث" صور لها وهي ترتدي الحجاب الإسلامي عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" خلال الأشهر الماضية، حيث ظهرت مرتدية حجاب مشمشي اللون، وعلَّقت: "أهدف إلى توصيل رسالة مهمة وهي تقبّل الآخر بالأديان".

ولكن يبدو واضحاً أن جادا تهدف إلى إيصال رسالة أخرى حيث نشرت صور أخرى لها بالحجاب تزامناً مع شهر رمضان المبارك عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نشرت صورة لها مُغطيةً شعرها بتوربان مشمشي وجسدها بما يشبه العباءة، بينما ظهرت تصلي كما يصلي المسلمين.

وفي مقطع فيديو جديد يخص الجمال والعناية بالبشرة، أطلَّت "جادا" مرتديةً توربان مشمشي وملابس محتشمة فضفاضة.، وهو ما أثار اهتمام متابعيها الذين تساءلوا إذا ما اعتنقت الديانة الإسلامية، فكتبت إحداهن: "جادا هل اعتنقت الإسلام؟ أم أنه مسار موضة لا أكثر؟".

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