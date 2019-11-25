جاستن بيبر بشعر وردي كحلوى غزل البنات.. شاهد الصور!

يبحث النجم الكندي "جاستن بيبر" وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" على منزل جديد في مدينة لوس أنجلوس، لكن يبدو أنه ليس التغيير الوحيد في حياة الثنائي.

رصدت عدسات الباباراتزي "جاستن بيبر" يستمتع ببعض التسديدات خارج عقاره الفاخر في مدينة بيفرلي هيلز ظهيرة يوم أمس الأحد، ولوحظ أنه اعتمد تسريحة ولون شعر جديد مُختلف كليًا عما اعتدنا عليه سابقًا، رغم أنه حاول إخفائه مُرتديةً قبعة سترته الفضفاضة الخضراء، لكنه قرر خلعها واستعراض صدره المليء بالوشوم وشعره الجديد.







قرر "بيبر" صباغة شعره باللون الوردي الفاتح، وبدا كأنه يضع حلوى غزل البنات على رأسه، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يختار فيها لونًا جريئًا مُختلفًا عن لون شعره البلاتيني.

ويبدو أن النجم يحاول صرف نظره عن تواجد حبيبته السابقة المغنية الأمريكية "سيلينا غوميز" وعدوته اللدودة مغنية البوب "تايلور سويفت" في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019.

يذكر أن "بيبر" و"بالدوين" يبحثان عن عقار جديد بعد عرض عقارهما للبيع مع أثاثه.