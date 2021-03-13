جاستن بيبر لا يمتلك هاتفًا محمولا لهذا السبب

كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أنه ليس لديه هاتف محمول، وبدلاً من ذلك يستخدم جهاز iPad للاتصال بفريقه.

وفي مقابلة مع مجلة "بيلبورد"، تحدث بيبر بصراحة عن تعلمه التركيز على صحته العقلية وكيفية وضع حدود لنفسه.

وقال بيبر: "لقد تعلمت كيفية وضع حدود لنفسي، ولا أشعر أنني مدين لأي شخص بأي شيء، وقد ساعدني ذلك في أن أكون قادرًا على قول لا وأن أكون حازمًا في ذلك".

كما تحدث أيضًا عن محاولة التوازن بين العمل والحياة، مشيرًا إلى أنه عندما تدق الساعة السادسة مساءًا، يخصص وقته لزوجته، ثم يذهب للنوم مبكرًا قبل أن يستيقظ في الساعة 8 صباحًا.

كما تطرق بيبر إلى أخطائه الماضية وكيف نضج وغير نظرته للحياة، كما استرجع موقف عندما ألغى 14 عرضًا من جولة "بوربوس" العالمية، واعتبره فريقه أزمة عقلية واضحة.

وأشار إلى أنه بعد فترة وجيزة بدأت الأمور تتغير، حيث سعى للعلاج المنتظم وركز على علاقته بالله.

وذكر :"لقد غيرت أولوياتي حتى لا أكون إضافة أخرى للموسيقيين الشباب الذين انتهت مسيرتهم"، مضيفًا:"كان هناك وقت تم فيه حصر هويتي بالفعل في مسيرتي المهنية، ولكن كان هدفي هو استخدام موسيقاي للإلهام".

وتابع: "في هذه المرحلة، وصلت إلى مستوى كبير من النجاح لمرات عديدة؛ وأدركت أن النجاح ليس كل شيء ولكنه نهاية المطاف لسعادتي".

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