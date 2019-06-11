جاستن بيبر وتوم كروز إلى حلبة القتال.. فمن يهزم الآخر؟!

صدم النجم الكندي "جاستن بيبر" معجبيه ومتابعيه بطلب غريب من أحد أشهر نجوم المغامرة والآكشن "توم كروز"، حينما كشف عن رغبته في خوض مباراة قتالية معه.

نشر "جاستن بيبر" تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يتحدى من خلالها الممثل الأمريكي "توم كروز" بمباراة قتالية على حلبة "بطولة القتال المفتوح" تشرف عليها شركة " Ultimate Fighting Champion الرائدة في هذا المجال، وذلك يوم الأحد الماضي.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وجاء في التغريدة: "أوَّد تحدي توم كروز في قتال داخل الحلبة.. توم إن لم تقبل التحدي، فهذا يعني أنك خائف ولا يحرجك الأمر على الإطلاق"، كما أرفق حساب رئيس شركة UFC "دانا وايت" في تغريدته، وسألها: "من يريد أن يستضيف المعركة؟".

تبدو هذه التغريدة للوهلة الأولى غريبة، تحديدًا وأن "توم كروز"، البالغ من العمر 56 عامًا، يعرف بقدراته العالية في القتال وتأدية مشاهد التي تحتاج لجهد وقوة بدنية عالية كما يتضح في أفلامه السينمائية Mission Impossible وJack Reacher، التي من شأنها ضمان فوزه وتفوقه على "جاستن".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتاعي حول أسباب اختيار "جاستن" لـ"توم" على وجه التحديد، فكان بإمكانه اختيار أي نجم آخر، وأشاروا أن نهاية النجم الشاب هي الخسارة لا محاله نظرًا لعدم امتلاكه قوة بدنية مقارنة بـ"توم"، فغرَّد أحد المستخدمين: "أعتقد أن توم قادر على تدمير جاستن."

من جهة أخرى، لم يعلق "توم" على التغريدة إلى الآن، لكن هل سيقبل التحدي؟

Justine doesn’t know the history of the Octagon. I do, I studied it! pic.twitter.com/PgQfbemEtI — Not Tom Cruise (@Not_TomCruise) ١٠ يونيو ٢٠١٩

Tell them about the DVD collection coach pic.twitter.com/JKeuXk7DPW — Killer Kasey ☠️ (@kayelle__) ١٠ يونيو ٢٠١٩

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