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جاستن بيبر يكشف أن أغانيه وأسلوبه مستلهم من مجتمع السود

منشور 07 حزيران / يونيو 2020 - 11:04
جاستن بيبر
جاستن بيبر

توجَّه المغني الكندي "جاستن بيبر" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار دعمه ومؤازرته لمجتمع السود هذا الأسبوع.
واعترف أيضًا بأن مسيرته الموسيقية قد تشكلت من خلال الثقافة السوداء وتعهد باستخدام منصته لتعليم الجميع ورفع مستوى وعيهم بشأن قضايا القمع النظامي في المستقبل، وكتب عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه عليه أكثر من 138 مليون متابع: "لقد استفدت من ثقافة السود؛ أسلوبي، كيف أغني، أرقص، أؤدي، وأزيائي، كله تأثر واستلهم من الثقافة السوداء ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابع: "أنا ملتزم باستخدام منصتي من هذا اليوم فصاعدًا للتعلم، والتحدث عن الظلم العنصري والقمع المنهجي، ولتحديد  الطرق لتكون جزءًا من التغيير الذي نحتاج إليه."
يعتبر "بيبر" الأحدث في قائمة طويلة من الفنانين والشركات والعلامات التجارية من ذوي البشرة السوداء ممن أظهروا وأعربوا عن دعمهم لمجتمع السود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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