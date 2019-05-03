جاستن بيبر يوجه رسالة مؤثرة لمعجبيه.. وهذا ما قاله عن الله!

انتقد النجم الكندي "جاستن بيبر" مغني الراب العالمي "إيمينيم" مؤكدًا أن الأخير لا يفقهم الجيل الجديد من موسيقى الراب، وفي اليوم التالي توجَّه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لتناول موضوع أكثر جدية.

نشر "جاستن بيبر" صورة له باللونين الأسود والأبيض عبر "إنستغرام" أرفقها بتعليق مطوَّل يتحدث فيه عن الكفاح والحب وحكمة الله، إذ طلب من محبيه أن يواصلوا في كفاحهم من أجل ما يحبون ولأجل أحبائهم، وأن لا يسمحوا للقلق والخوف الانتصار عليهم.

وتطرق للحديث عن الله وطبيعته، فقال: "لم يمنحنا الله روح الخوف، بل قوة الحب والعقل السليم"، وتابع أن شخصية الله لا تتغير أبدًا، فالله رحيم وطيب؛ فهو يقبلك كما أنت، يحبك، يسامحك، ويرحب بك حينما تعيش فوضاك.

وأشار "جاستن" أنه لم يؤمن بنفسه، ولم يعتقد أنه شخصية محبوبة.

ويأتي تعليقه، بعدما انتشرت الشكوك حول مدى قوة علاقته بزوجته عارضة الأزياء "هايلي بالدوين"، حيث نشر مقطع فيديو عبر خاصية "إنستغرام ستوري" يسخر فيه من إحدى الصحف الإلكترونية التي أخطأت في تهجئة اسمه، وعن طريق الخطأ كشف عن سجل البحث خاصته، حيث لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود اسم "سيلينا غوميز" ضمن القائمة؛ ما يعني أنه لا يزال يفكر بها ويبحث عنها.

عقب ذلك، انهالت التعليقات التي تُحِث "جاستن" للرجوع إلى "غوميز" وترك زوجته، ما دفع "بالدوين" للخروج عن صمتها، وغرَّدت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أوَّد أن يتخلص الأفراد من قسوتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. الأفراد يعاملونك بطريقة مروِّعة، ثم يتساؤلون عن سبب دفاعك؟"

واختتمت كلامها: "أتمنى أن ينظر الناس إلى قلبي."

من جهته، أوضح "جاستن" أن ظهور اسم "سيلينا" في سجل بحثه أمر طبيعي، فقد كان يُشاهد هو وزوجته عرضه الغنائي في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي عبر الانترنت، ثم ظهر له فيديو "سيلينا" باعتبارها إحدى الفنانات المشاركات في المهرجان، وطلب من الجميع أن يوقفوا نشر الشائعات وفرض النظريات حول علاقته بزوجته.