جاستين بيبر بأحمر شفاه وردي ورموش صناعية.. ويعلّق "وداعاً"

بدا النجم "جاستين بيبر" يوم الثلاثاء الماضي وكأنه يستمتع بوقته خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على سناب شات.

وظهر جاستين في مقطع الفيديو بينما كان يضع أحمر شفاه وردي اللون مثير ورموش صناعية حيث علّق بقوله: "وداعاً"، وعلى الأرجح كان عبارة عن تطبيق فيلتر متواجد على سناب شات.

ويأتي هذه الظهور بعد تصريحات مخرج فيلمه الوثائقي حول علاقة المغني البالغ من العمر 25 عاماً مع زوجته هايلي بالدوين حيث وصفها بأنهما: "وحدة قوية للغاية".

فقال مايكل رانتر مدير سلسلة جاستين بيبر على يوتيوب: "إن الزوجين رائعين فأعتقد ان لديهما علاقة رائعة وأعتقد أنه من الواضح أنها زوجة رائعة وتعمل على وحدة الزواج القوية.

وتابع مايكل: "إنهما يعملان من اجل جعل زواجهما يكون مستقراً بقدر الإمكان بينما الحياة المحيطة بهما ليست عادية فيواجهان التحديات مع بعضهما".

ويبدو واضحاً أن زواج جاستين بيبر كان مكسباً صحياً له بعد مروره بمعركة الإدمان والإكتئاب التي حاول الخروج منها بكل صعوبة.

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