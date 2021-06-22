جاستين بيبر وزوجته هايلي في ضيافة الرئيس الفرنسي.. فهل هناك نيّة لدخول عالم السياسة!

استضاف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وزوجته بريجيت ماكرون، نجم هوليوود الشهير "جاستين بيبر" وزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين وذلك في قصر الإليزيه في باريس يوم أمس الاثنين.

ووفقاً لمصادر قريبة فإن نجم البوب الكندي البالغ من العمر 27 عاماً كان قد طلب مقابلة الرئيس لافرنسي شخصياً وذلك لمناقشة القضايا المتعلّقة بالشباب.

ونشر جاستين صورة تجمعه بالرئيس الفرنسي وزوجته، حيث ظهر بإطلالة أنيقة وهو يرتدي بذلة باللون الرمادي نسّقها مع قميص ابيض مخطط ومفتوح من الأعلى.

أما هايلي فلم تكن أقل أناقة من زوجها حيث ارتدت فستان بني اللون مكوّن من حمّالة صدر ملتفة حول الرقبة ومكشوف عند الظهر، وتنورة طويلة نسّقتها مع صندل متشابك.

وشوهد الثنائي جاستين بيبر وزوجته هايلي في شوارع باريس خلال اليوميين الماضيين وهما يستمتعان بعشاء رومانسي مع بعضهما في مطعم Le Stresa الفاخر.

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