جاستين وهايلي بيبر يستقبلان فرداً جديداً في عائلتهما (صور)

كشف النجم "جاستين بيبر" وزوجته "هيلي بالدوين" خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن تبنيهما قطة لإضافتها لعائلتهما.

ونشر جاستين صورة لقط صغير من السافانا على حسابه الخاص على إنستغرام، يوم الجمعة الماضي، وعلّق: "سأحصل على قطة غداً، والاسم سيكون سوشي!".

لكن المشكلة كانت تكمن لديه حول كيفية لفظ اسم القط، حيث وضّح: "شكراً يا شباب! يمكنني مناداتها sooosh Magooosh، وأنا سعيد بها، وأستطيع أيضاً مناداتها TOOSHIEEE BUM BUM، أو Shooshi wowl، أقرأ تهجئتها بصوت عالي".

وبالرغم من تواجد هايلي في رحلة برفقة كيندال جينر، إلا أنها أعطت رأيها حول الاسم، حيث اقترحت Tushi buns، بينما اتفقت مع زوجها على اسم soosh magooooooosh.

ويشار إلى أن هايلي وجاستين قد تزوجا في المحكمة في نيويورك عام 2018، إلا أنهما قد أجّلا زفافهما عدة مرات وذلك بسبب حالة جاستين النفسية التي مرّ بها.

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