جاستين بيبر يثير حماس متابعيه بثلاث أغانٍ لم يتم إصدارها.. إحداها تتعلّق بزوجته هايلي!

كشف النجم "جاستين بيبر" عن ثلاث أغانٍ لم يتم إصدارها سابقاً وذلك عبر حسابه الخاص على "تويتر" يوم أمس الاربعاء.

وصرّح نجم البوب البالغ من العمر 27 عاماً أن الأغاني الثلاث هي : "Red Eye, Angels Speak" بالإضافة إلى أغنية "Hailey" المتعلّقة بزوجته هايلي بيبر.

وسُجّلت الأغاني الثلاث لالبومه الأخير Justice، حيث ستصدر كجزء من النسخة الكاملة من التسجيل يوم غد الجمعة، وذلك كما علّق عبر حسابه الخاص.

ودخل جاستين بيبر عالم الأعمال حيث عمل على إطلاق علامته التجارية Bieber بالتعاون مع شركة Palms لبيع القنب في الولايات المتحدة.

ويعدّ استخدام القنب في الأغراض الترفيهية أمراً قانونياً في ولاية كاليفورنيا، وكشف جاستين عنه بقوله: "لقد حصلت على القنب من جورجيا وأحضرت اعشابي من كاليفورنيا".

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