جاستين بيبر يخلع ملابسه ويهم بممارسة الحب مع زوجته هايلي بولدوين (صورة)

قدّم النجم "جاستين بيبر" هدية غير عادية لزوجته هايلي بالدوين بمناسبة عيد الميلاد يوم أمس الجمعة.

ونشر جاستين صورةً لنفسه وهو يقف بين قدمي هايلي ويرتدي ملابس داخلية من كالفن كلاين وقد ظهره ظهره عارياً ويحاول إنزال بنطاله الجينز.

وعلّق على الصورة بقوله: "هديتي هذا العام هايلي بيبر" حيث كانت زوجته عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً تنظر من فوق كتفه وقد اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر.

ويبدو واضحاً من الصورة التي كانت بالأبيض والأسود أن ظهر المغني البالغ من العمر 25 عاماً خالياً تماماً من الوشوم.

وعلى الصعيد المهني يستعد جاستين بيبر لإصدار ألبومه الجديد الذي طال انتظاره، فخلال وقت سابق من هذا الشهر كشف أحد المصادر القريبة لقناة !E الإخبارية: "تم الإنتهاء من الألبوم تماماً وسيصدر قريباً، فهم يضعون اللمسات النهائية وسينتظرون بداية عام 2020".

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