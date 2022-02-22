جاستين بيبر يكشف عن سبب تأجيل جولته الغنائية في أميركا

أعلن المغني العالمي جاستين بيبر عن قرار تأجيل لجولته الغنائية التي كان من المقرر أن يقيمها في اميركا في الفترة الحالية.

سبب تأجيل الجولة الغنائية الخاصة بجاستين بيبر

كشف نجم البوب العالمي أنه قام بتاجيل جولته الغنائية في أميركا بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد، كاشفًا عن معاناته من بعض أعراض الفيروس.

واكتشف النجم جاستين بيبر اصابته بفيروس كورونا يوم السبت الماضي حيث اعلن مدير أعماله عن اصابته بالفيروس كما اكّد بأن وضعه الصحي مستقّر وبخير.

ولم يوضّح ما اذا كانت زوجة جاستين بيبر عارضة الأزياء هايلي بالديون قد أصيبت هي أيضاً بفيروس كورونا ام لا، كما انه لم يحدد أي تفاصيل بشان بدء جولته بعد التعافي من الفيروس.

تفاصيل جولته الغنائية

افتتح جاستين بيبر جولته الغنائية في أميركا في مدينة سان دييغو الأميركية بحضور زوجته هايلي بالدوين، وكان جمهوره ينتظر حفلته في مدينة لاس فيغاس يوم الأحد عندما أعلن عن تاجيل الحفلة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

ولم يكشف النجم العالمي الشهير أي تعديل او اجراء حول تفاصيل موعد حفلته القادمة في آريزونا، حيث أصدر بيان رسمي حول ذلك قال فيه: "سيكون علينا تاجيل حفل الغنائي اليوم بسبب اصابة جاستين بفيروس كورونا وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة وسيحدد موعد حفل لاس فيغاس في 28 يونيو المقبل وللجمهور الحق في استعادة أسعار التذاكر".