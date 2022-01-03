جانيت جاكسون تكشف ما عانته بعد اتهام شقيقها مايكل جاكسون بالإساءة للأطفال

تحدَّثت الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون بمنتهى الصراحة عن الضغط الذي عانت منه وسط الاتهامات التي طالت شقيقها الراحل مايكل جاكسون حول إساءته معاملة الأطفال.

ستتطرَّق جانيت جاكسون للحديث عن الصراعات التي واجهتها في حياتها في فيلم وثائقي قادم من المقرر الكشف عنه خلال هذا الشهر، ففي المقطع الدعائي الطويل، كشفت جانيت أنه على الرغم من وقوفها دائمًا بجانب شقيقها، إلا أن الاتهامات الموجهة إلى مايكل وضعتها في مأزق.

وقالت: "هناك قدر كبير من التدقيق يأتي مع اسم العائلة".

وعندما سُئلت عن كيفية تأثير الوضع برمته على حياتها المهنية، قالت جانيت: "نعم ... مجرم بالتبعية. أعتقد أن هذا ما يسمونه، أليس كذلك؟".

والجدير بالذكر أن مايكل جاكسون اتهم بالتحرش بصبي يبلغ من العمر 13 عامًا في عام 2005. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل في هذا الصدد، وتوصل الجانبان إلى تسوية بعد عام.

وفي عام 2009، تقدم اثنان من المتهمين الآخرين بادعاءات مماثلة ضد المغني بعد عدة سنوات من وفاته، وقد رفضت عائلته هذه الاتهامات.