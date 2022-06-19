جان يامان في حديث خاص مع بطل فيلم "365 days".. والجمهور يتساءل عن وجود تعاون بينهما

هيا حازم

تداول المتابعون عبر مواقع السوشال ميديا المختلفة مقطع فيديو للنجم التركي الشهير جان يامان خلال عرض أزياء للعلامة التجارية الشهيرة "دولتشي آند غابانا" في أسبوع الموضة في ميلان.

جان يمان إلى جانب النجم الايطالي ميشيل بوروني

وظهر جان يامان في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يجلس بجانب نجم الفيلم الايطالي الشهير "365 days" ميشيل بوروني، الذي وصف بـ "الاباحية" واثار الكثير من الجدل حوله وحول النجم الايطالي

وكان النجمان يجلسان في الصف الأمامي لعرض الأزياء بينما في غاية الانسجام والتناغم خلال حديثهما، وأثار هذا التناغم والانسجام فضول الجمهور الذي تساءل عن حقيقة وجود فرصة لعمل يجمعهما سويًا خاصة ان النجمين يعرفان باثارة الجدل حولهما بشكل كبير

جان يامان وظهوره في ايطاليا

لم يكن ظهور النجم التركي الشهير جان يامان في ايطاليا والمناسبات الايطالية شيء جديد أو غريب خاصة بعد شهرته الكبيرة في ايطاليا بعدما جسّد دور البطولة في مسلسل "الطائر المبكر" مع النجمة التركية ديميت أوزدمير، كما ان علاقته مع عارضة الازياء الايطالية "ديليتا لوتا" جعلت منه حديث الصحافة الايطالية وزادت من شهرته هناك، هذا بالاضافة لاختيار جان يامان لايطاليا كمكان للاقامة بعد النجاح الكبير له هناك

ولهذا السبب اعتبر عدد كبير من الصحافيين التركيين والجمهور التركي ان يامان تخلى عن تركيا من اجل ايطاليا، وهذا ما تسبب بالموقف المحرج الذي تعرض له في حفل اطلاق منصة ديزني بلس الذي اقيم في تركيا مؤخرًا، حيث تعمدت الصحافة التركية تجاهله بشكل لافت

نبذة عن ميشال موروني وفيلم 365 days

اشتهر النجم الايطالي ميشيل موروني عندما جسّد دور البطولة في الفيلم الرومانسي المثير والجريء 365 days والذي تم عرضه على منصة نيتفليكس العالمية وجسّد فيه ميشيل دور زعيم المافيا يختطف فتاة ليقنعها بحبه واحتوى الفيلم على الكثير من المشاهد الجريئة ليتم تصنيفه بفيلم اباحي