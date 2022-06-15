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جان يامان يتعرض لموقف محرج مع الصحافة التركية.. تجاهلته أم تجاهلها؟

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 11:43
جان يامان
جان يامان

تعرَّض النجم التركي جان يامان لموقف محرج مع الصحافة التركية، خلال الحدث الذي أقامته منصة "ديزني بلس" احتفالًا بانطلاقها في تركيا بحضور عدد كبير من نجوم تركيا.

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وانتشر مقطع فيديو لجان يامان أثناء دخوله الحفل، وأثناء سيره لاحظ وجود الصحفي التركي عاكف يامان، ما دفعه لإلقاء التحية عليه وربت على كتفه، إلَّا أن الأخير تجاهل حركته وأدار ظهره له وانحنى انحناءة بسيطة ردًا على تحيته؛ ما كان من ياما إلى أن غادرة منطقة اللقاءات دون تقديم روبرتاج للصحافة.

وبعد هذا الموقف، اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن جان يامان أصابه الغرور ولا يرغب التواصل مع الصحافة التركية، إلَّا أن عاكف يامان خرج عن صمته موضِّحًا أن يامان لم يتجاهل الصحافة بل هم من تجاهلوه، وقال: "لا، ليس الأمر كذلك، لقد ألقى علي التحية ولم أردها، لم ترغب الصحافة التركية بإجراء مقابلة معه، لذلك كان عليه أن يذهب مباشرة." 

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لما فعلته الصحافة ومهاجم، فالمؤيدون وقفوا إلى جانب الصحافة التركية بسبب رفض يامان إجراء مقابلات معهم، بينما أعاد البعض سبب تجاهل يامان للصحافة إلى كثرة الشائعات التي تطلقها عليها؛ ما أدى إلى توقفه عن إجراء مقابلات معهم.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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جان يامان يتيغب عن الدراما التركية

 

وقد لاحظ المتابعون اختفاء النجم التركي عن الساحة الفنية التركية منذ مسلسله الأخير "السيد الخطأ"، الذي حظي بردود فعل متضاربة ما بين الإشادة والانتقاد، حيث انتقل بعد هذا العمل إلى ايطاليا للمشاركة في بطولة فيلم ايطالي.

ويبدو واضحاً أن غياب جان يامان عن جمهوره كان في صالح أعمال فنية جديدة وعودة جديدة له بالإضافة إلى إطلالة مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور.

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جان يامان

وكان الفنان التركي قد أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية حول وجود علاقة رومانسية تجمعه بالنجمة الإيطالية فرانشيسكا تشيلمي، حيث ظهر الثنائي في الكثير من الصور التي التقطت لهما في اوضاع رومانسية، هذا بالاضافة لمشاركتهما سويًا في عمل يجمعهما

يُشار إلى ان الكثير من الشائعات كانت قد انتشرت عن وجود علاقة بين جان والفنانة التركية ديميت اوزدمير وذلك بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل الطائر المبكر

 
كلمات دالة:جان ياماننجومنجوم تركيافن

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