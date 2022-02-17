فيديو صادم لـ جان يامان وهو يقبّل فرانشيسكا تشلمي بشكل حميمي على الشرفة

رصّدت كاميرات المعجبين في الشارع الإيطالي النجم التركي "جان يامان" على الشرفة برفقة النجمة الإيطالية "فرانشيسكا تشلمي" وذلك يوم أمس الاربعاء.

جان يامان يقبّل فرانشيسكا

وظهر النجم التركي "جان يامان" على شرفة الشقة وهو يقوم بتقبيل النجمة الإيطالية فرانشيسكا تشلمي بشكل حميمي، حث تبيّن فيما بعد انه موقع تصوير فيلمهما الجديد.

وكان هذا مشهد القبلات التي يجمعهما على الشرفة، حيث انه خلال وقت لاحق خرج النجوم وطاقم العمل من المبنى عند نهاية تصوير المشهد والمشاهد الاخرى.

جان يامان على منصة Disney Plus

يحاول النجم التركي المثير للجدل التركيز على عمله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث انتقل من تركيا لإيطاليا لاستكمال مسيرته في الأفلام الايطالية.

وبعد انقطاع طويل عن المسلسلات التركية سوف يعود النجم التركي للدراما التركية من خلال مسلسل سوف يبث على منصة Disney Plus.

وسيكون مع النجم التركي شريكتان من النجمات واحدة تركية والأخرى اجنبية حيث أثيرت الشائعات حول أن تكون النجمة التركية الشريكة هي هاندا ارتشيل أو ديميت أوزدمير.

كما سيكون هناك نجمة عالمية مشهورة ستتعاون معهم في العمل ، والمفاوضات ما تزال مستمرة من أجل الكشف عن اسماء بقية النجوم المشاركين في العمل

يُشار إلى أن مسلسل "طائر الصباح" كان قد حقق نجاحًا لافتًا مؤخرًا في اسبانيا وهو المسلسل الذي شارك جان يامان في بطولته إلى جانب ديميت اوزدمير