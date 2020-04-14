جورج كلوني وزوجته يبنيان منزل لتوأمهما بمبلغ خيالي.. ولم يبلغا عامهما الثالث!

يقال أن النجم الأمريكي "جورج كلوني" وزوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" يبنبان منزل ألعاب ضخم لطفليهما التوأم بقيمة 112 ألف دولار.

يقال أن الممثل البالغ من العمر 58 عامًا وزوجته البالغة من العمر 42 عامًا يخططان لإنشاء بيت ألعاب الأحلام لطفليهما التوأم "إيلا" و"ألكساندر" البالغان من العمر العامين، ويتألف من طابقين وسيكون نسخة مصغرة من منزل العائلة الأساسي.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" أن تكلفة الإنشاء باهظة لكنهما يريدان الأفضل لطفليهما، ويعتقدان أنهما بالمقابل يقدران ما يفعلانه من أجلهما.



ويضم المنزل، الذي يشرف على بناءه "مايكل إس سميث" المسؤول عن إعادة تصميم مكتب الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" عام 2010، حلبة رقص، مطبخ، ودمية ضخمة على شكل زرافة.

"إنهم يصرون أيضا على أن الأطفال يقدرون ولا يعتبرون أي شيء أمرا مفروغا منه."

وعلى صعيد آخر، أشارت والدة "أمل كلوني" أن حفيدتها تمتلك أقوى شخصية في الأسرة بأكملها، فهي تدرك ما تريده، كما أوضح "كلوني" أن طفليه مضحكان وذكيان جدًا، وكشف أنهما سيتعلمان اللغة الإيطالية لأنهما يقضيان معظم وقتهما في تلك البلد.