جورج كلوني يريد حماية عائلته من داعش.. ما السبب؟

كشف النجم "جورج كلوني" أن عائلته معرّضة للخطر، وذلك بعد أن توّلت زوجته المحامية اللبنانية الأصل"أمل كلوني" القضية الأولى ضد داعش، حيث تمثّل ناديا مراد الفتاة البالغة من العمر 23 عاماً، والتي تقول إنها أُسرت من قبل مقاتلي داعش عام 2014، وذلك خلال مقابلة له على الهواء في برنامج 'Awards Chatter'.

وصرّح جورج أنه منذ أن تولت أمل القضية، والأسرة لديها مشكلات أمنية حقيقية للتعامل معها بشكل يومي، حيث قال: "زوجتي تحيل القضية الأولى ضد داعش إلى المحكمة، هذه القضايا الأمنية التي يتعين علينا التعامل معها بشكل يومي، فنحن لا نريد أن يكون أطفالنا أهدافاً، لذلك يجب أن نولي اهتماماً للموضوع، حتى نعيش حياتنا بشكل طبيعي".

أما أمل فقد عبرت عن رأيها حول الموضوع خلال وقت سابق، بقولها: "هذا شيء ناقشته أنا وزوجي قبل أن أتحمل مسؤوليته، نحن على دراية ببعض المخاطر التي تنطوي عليها، ولكن جورج قد فهم أن هذا هو عملي"، كما أضافت: "أعتقد أن أفضل طريقة لكشف وحشيتهم وفسادهم، من خلال عرض القضايا على المحاكم".

وأثناء مقابلة جورج، سُئل عما إذا كان يتمنى أن يعود للسابق، فأجاب: "كنت أنا وزوجتي نرغب في ان نمشي في حديقة السنترال بارك، ولكن هذا غير ممكن الآن، لأنه هناك مكافأة لمن يلتقط صورة لأطفالي، فكل شيء يتغير عندما يكون لديك أطفال يجب حمايتهم".

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