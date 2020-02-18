جوردن وودز تعتذر من تريستان تومبسون.. "لقد قالت ما يجب قوله"

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" عن حبيبها تريستان تومبسون بعد فضيحة خيانته لها مع صديقتها المقرّبة جوردن وودز في العام الماضي.

ودفعت هذه الفضيحة إلى قطع التواصل والصداقة بين جوردن وودز وعائلة كارداشيان وحتى صديقتها كايلي جينر حيث طلبت منها الانتقال من منزلها الذي كانت تقيم فيه.

وخلال هذا العام تغيّرت حياة جوردن وودز فبذلت عارضة الأزياء البالغة من العمر 22 عاماً قصارى جهدها للمضي قدماً بعد ابتعادها عن عائلة جينر وكارداشيان.

وصرّح مصدر قريب من جوردن: "إن جوردن اعتذرت لتومبسون عن ما سببته له من الفضيحة عبر مقابلتها في برنامج Red Table Talk حيث ادّعت أنها قبّلته فقط بعد ليلة طويلة من الشرب ولم تمارس الجنس معه أبداً حتى أنها وضعت على جهاز كشف الكذب".

وكشف المصدر لموقع People:"إن وضع جوردن الآن هو أن تسمح ان تكون الأمور كما هي لأنها قالت ما قالته"، حيث أنها بررت موقفها في البرنامج.

وأضاف المصدر بأن وودز تركّز على حياتها المهنية فهي تعمل كثيراً فكان لديها برنامج تلفزيوني ولديها مجموعة من العلامات التجارية القادمة فهي تبقي نفسها مشغولة دائماً".

ويشار إلى أن تريستان وكلوي يحولان المحافظة على علاقتهما كأصدقاء بسبب وجود ابنتها ترو فهو ساحر ولطيف للغاية مع كلوي إلا أن الانفصال كان صعباً على الأخيرة وهي تشعر بالرضا لأنه يحاول التقرّب منها لكنها ليست راضية عنه ليعودا إلى علاقتهما الرومانسية.

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