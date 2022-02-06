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جوليا روبرتس تفاجىء متابعينها في الإعلان الأول لمسلسل "Gaslit".. فما علاقة شون بن؟

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 12:05
جوليا روبرتس
جوليا روبرتس

كشفت شركة الانتاج الشهيرة "ستارز" عن اول فيديو اعلاني تشويقي خاص بمسلسل "Gaslit" من بطولة النجمة العالمية جوليا روبرتس،حيث تدور أحداثه حول أزمة ووترجيت العالمية التي شكلت قضية رأي عام.

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مفاجأة جوليا روبرتس للجمهور من خلال الاعلان التشويقي للمسلسل

شاركت الشركة المنتجة المقطع الدعائي الأول للمسلسل المنتظر Gaslit حيث تفاجأ الجمهور الذي شاهد الإعلان بالنجم شون بن حيث من المقرر أن يؤدي شخصية زوجها وهو المدّعي العام.

وكشف المقطع الدعائي عن القصص التي لم تروى والشخصيات المنسية في أزمة ووترجيت السياسية الشهيرة، وهم الادارة المتعلقة بالرئيس السابق ريتشارد نيكسون والمتعصبين والمخبرين والكثير من الاشخاص

جوليا روبرتس تؤدي شخصية مارثا ميتشل

تجسّد النجمة العالمية "جوليا روبرتس" شخصية مارثا وهي أول شخص يكشف عن هذه الأزمة، حيث تدور قصة المسلسل حولها وهي احدى الشخصيات الاجتماعية المشهورة وزوجة المدّعي العام جون ميتشل المخلص للرئيس الأمريكي السابق

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قصة مسلسل Gaslit

تدور القصة حول المدّعي العام جون ميتشل المخلص للرئيس ريتشارد نيكسون، وبالرغم من انتماء زوجته لحزب آخر فهي تكون أول شخص تدق ناقوس خطر بشان توّرط ريتشارد في أزمة ووترجيت مما تسبب في انهيار الرئاسة وحياتها الشخصية وعلاقتها مع زوجها

أما المدّعي العام فهو يكون في حالة ميؤوس منها ما بين زوجته الشهيرة والصريحة والرئيس الذي يكون له الثقة الكاملة وأفضل صديق له.

 

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