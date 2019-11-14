جيجي حديد بفستان لؤلؤي في حفل CMA Award.. وخصلات شعرها الذهبي يزدنها فتنة!

خطفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" الأنظار بجمالها الأخاذ وسحرها الاستثنائي في حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف لدورته الـ53 والذي أقيم في مدينة ناشفيلد يوم الأربعاء الماضي.

اختارت "جيجي حديد" (24 عامًا) ارتداء فستان طويل أبيض لؤلؤي انسدل بانسيابية على جسدها الرشيق مانحًا إياها لمسة أنثوية وكلاسيكية على حد سواء، كما جاء بياقة عالية، في حين كشفت قماشته الشفافة نوعًا ما عن حمالة صدرها بيضاء، ونسَّقت إطلالتها بانتعال جزمة رعاة بقر بيضاء ذات كعب عريض.











وما زادها فتنة مكياجها الترابي الناعم، فاختارت أحمر شفاه نود وظلال عيون من درجات البيج والذهبي مُبرزًا لون عينيها الزرقاوتين، بينما أسدلت خصلات شعرها الأشقر الطويل على جانبي كتفها بطريقة انسيابية، وتزيَّنت بأقراط ذهبية مُرصَّعة بالألماس.

ورافقت "جيجي" إلى الحدث كاتبة الأغاني والمغنية الأمريكية "كاسي موسغريفس" التي تألَّقت بإطلالة مستوحاة من موضة الستينيات، فارتدت فستانًا باللونين الأصفر والرمادي المصنوع من قماش الترتر البراق، في حين تزيَّن بالريش مانحًا إياها لمسة دراماتيكية.

الجدير بالذكر أن "كاسي موسغريفس" رُشِّحت لثلاثة جوائز في حفل جوائز موسيقى الريف من بينها جائزة أفضل مطربة لهذا العام.