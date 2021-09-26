جيجي حديد تثير الجدل بوشمها باللغة العربية.. فماذا كتبت؟

أثارت عارضة الأزياء "جيجي حديد" الجدل حول وشمها الجديد عند التقاطها بعدسات الكاميرا وهي تتجوّل في أحد الشوارع في كاليفورنيا.

والتقطت عدسات الباباراتزي عارضة الأزياء وهي ترتدي بنطال فضفاض من النايلون باللون الاسود والذي نسّقته مع بلوزة من الترتر الأسود والتي جاءت بقصة الكتف الواحد.

وكان الملفت للنظر هو ظهور وشم على ذراعها من الخلف حيث كان الوشم مكتوب باللغة العربية وعند التدقيق بالصورة تبيّن أنها كتبت اسم ابنتها "خاي" باللغة العربية.

وتحاول جيجي حديد التحفّظ على سريّة شكل ابنتها خاي منذ ولادتها حيث لم تظهرها لعدسات الكاميرا أبداً ولم تنشر صورها ولم تصرّح بالسبب حتى الآن.

وبالرغم من التحفّظ إلا أن شقيقتها بيلا نشرت صورة لخاي ولكن من الخلف بمناسبة عيد ميلادها الأول حيث كانت هذه المرة الأولى التي تُشاهد فيها كيف كبرت.

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