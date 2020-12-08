جيجي حديد تستعرض غرفة حضانة ابنتها.. وسائد محشوة وكتاب عن فيزياء الكم!

منحت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" معجبيها النظرة الأولى لغرفة حضانة ابنتها المريحة والرائعة التي زينتها برفقة حبيبها المغني الإنجليزي"زين مالك".

كانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا في حالة من الحنين إلى الماضي عندما أعادت نشر صور لها التقطتها في آخر فترات حملها قبل يوم واحد من دخولها المخاض استقبالًا لطفلتها الأول معًا.

نشرت "جيجي" سلسلة صور لم نشاهدها من قبل لفترة حملها عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وتضمنت صورة التقطتها أمام المرأة في الليلة التي سبقت دخولها المخاض، حيث تألقت مُرتديةً فستانًا أسود اللون مُستعرضةً تكوُّر بطنها.











وأرفقت "حديد" الصورة بتعليق، جاء فيه: "في الليلة التي سبقت المخاض".

وفي صورة أخرى، تظهر "حديد" واقفةً في غرفة طفلتها مُرتديةً قميصًا مصبوغًا بربطة عنق وسروالًا قصيرًا أسود، وعلَّقت: " "قبل أسبوع تقريبًا، ساعدني التزيين وقضاء الوقت في غرفة الألعاب في الشعور بالاستعداد".

واتجهت أعين رواد مواقع التواصل لديكورات غرفة طفلة العارضة الحسناء، إذ يظهر سريرأطفال ابنتها الخشبي، وهو جاهز للاستخدام مع ستائر قطنية بيضاء تتدلى فوقه، كما يتواجد مكان لتغيير الحفاضات، والحائط مُزيَّن بأرفف الكتب المليئة بكل قصة قد يرغب بها المولود الجديد، بما في ذلك دليل سهل لفيزياء الكم، بالإضافة إلى كرسي جميل من الخيزران مع وسادة مبطنة سميكة.

استقبلت "جيجي" و"زين" ابنتهما في سبتمبر، وأعلنا الخبر عبر موقع تويتر: "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة، ومحاولة صياغة ما أشعر به الآن ستكون مهمة مستحيلة".

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