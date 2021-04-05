جيجي حديد تنشر صورة لابنتها احتفالًا بعيد الفصح.. "أرنبتنا الصغيرة"

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد بعيد الفصح يوم الأحد مع طفلتها الجميلة خاي، حيث ارتدت الصغيرة زي على شكل أرنب رمادي بذيل منتفخ لطيف.

كانت ابنة عارضة الأزياء الجميلة، التي لم يكشف النقاب عن وجهها بعد، تبدو جميلة في اللقطات الجديدة التي شاركتها جيجي حديد عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلَّقت على المنشور: "أرنبتنا الصغيرة! أول عيد فصح! .

يذكر أن أيقونة الموضة ولدت طفلتها خاي في مزرعة والدتها يولاندا حديد في سبتمبر من العام الماضي حيث قضت وقتًا ممتعًا مع أختها بيلا طوال معظم عام 2020.

وفي وقت سابق، سرَّبت جيجي لقطات يظهر فيها وجه ابنتها واضحًا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلى الرغم من حذف الفيديو في غضون ثوانٍ، فقد تمت مشاركة الصور بالفعل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

عملت جيجي حديد بحذف الفيديو على الفور، إلَّا أن معجبيها تمكنوا من أخذ لقطة لصورة الطفلة، التي بدت ملامحها واضحة جدًا، حيث أنها أقرب شكلًا لوالدتها أكثر من والدها المغني الإنجليزي زين مالك، إذ تتمتع بعينين ملونتين وشعر اشقر وبشرة بيضاء.