جيجي حديد حزينة لعدم حضور حفل زفاف شقيقة زين مالك.. والأخيرة تنشر صورة لإطلالتها العرائسية

أعربت عارضة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" عن تعاستها لعدم حضور حفل زفاف شقيقة حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك".

شاركت "جيجي حديد" (25 عامًا) رسالة موجَّهة لـ"واليها نكاح"، شقيقة "زين مالك"، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأعربت عن حزنها للتغيب عن الحفل العائلي، وذلك بعد مشاركة العروس مجموعة صور رائعة للحدث الخاص .







وأرفقت "جيجي" المنشور: "أتمنى لو كان بمقدوري التواجد، سعيدة من أجلك.. حب كبير".

وعلى صعيد آخر، نشرت "واليها"، البالغة من العمر 22 عامًا، عدة صور لإطلالتها، حيث ارتدت فستان تقليدي وردي اللون يتألف من بلوزة حريرية وتنورة مُزيَّنة بتطريزات وزخارف، كما أسدلت وشاح فاخر.

وعلَّقت: "أفضل يوم برفقة أفضل أشخاص.. بكل صراحة لا أستطيع التفكير في يوم أجمل مما حظيت به".

وتابعت: "لا أستيطع تصديق أننا تزوجنا رسميًا".

وليس معروفًا إذا ما سافر "مالك" لحضور حفل زفاف شقيقته، وفي حال تواجد في الحفل، فلا بد أن يحجر نفسه لمدة 14 عامًا لدى وصوله إلى المملكة المتحدة.

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