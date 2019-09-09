جيجي وبيلا حديد فتيات من حقبة السبعينات خلال أسبوع الموضة في نيويورك

جلست فتيات حديد جيجي وبيلا في مقاعد الصف الأمامي جنباً إلى جنب لحضور عرض Tommy X Zendaya في أسبوع الموضة في نيويورك يوم الخميس الماضي.

وسرقت الحسناوات الأضواء من عارضات الأزياء خلال العرض حيث ظهرن بأجمل إطلالاتهن اللاتي استوحينها من السبعينيات، فارتدت جيجي جمبسوت بنقشة بيضاء وسوداء وتميّزت بحشمة إطلالتها بياقتها العالية وأكمامها الطويلة.

ولإتمام إطلالتها الأنيقة نسّقت جيجي معه حذاء كعب عالي باللون الأصفر وحقيبة يد سوداء، بينما وضعت قبعة سوداء عريضة تناسقت مع أقراطها المتدلية.

أما بيلا التي كانت تمسك بيد شقيقتها فظهرت ببنطال ميتاليك فضي مع تيشيرت أبيض تزيّن بإكسسوار فضي نسّقتهم مع بليزر باللوني الأبيض والأسود من مجموعة Tommy Hilfiger بمبلغ 250 جنيه أسترليني تطابق مع قبعتها الـ"باغ بوي"، كما انتعلت حذاء أسود ضخم.

وانضمت إليهما خلال العرض آشلي غراهام الحامل بطفلها الأول وكانت ترتدي فستان باللون الأسود ووينو هارلو بجاكيت من الأبيض والأسود تطابق مع قبعتها.

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