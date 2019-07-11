جيسون موموا يظهر بكرش الآباء في إيطاليا.. ما سبب التغيّير؟

قضى النجم "جيسون موموا" عطلة عائلية مع زوجته وأطفاله، في مدينة البندقية الإيطالية، الأسبوع الماضي، وشوهد وهو يمشي بجوار حمام السباحة، عاري الصدر.

ونُشرت إحدى الصور على حساب Us Weekly عبر "إنستغرام"، وانقسم المتابعين فمنهم من أعجب بجسده المثير، والبعض الآخر انتقد ما أصبح عليه، إذ إنه لم يعد يتمتع بلياقة بدنية.

ووصف المنتقدون جسده بأنه أصبح dad bod، أي بمعنى "جسد الأب" وهو مصطلح شائع يطلق على من يكون جسده بين البدانة والرشاقة، فعلق أحدهم: "أصبح لديك الآن dad bod".

بينما تساءل آخرون: "ماذا حدث لنظام ABS الغذائي؟"، في حين أضاف آخر: "يا إلهي! لقد اكتسبت وزناً"، كما لاحظ العديد منهم هذا التغيير، إلا أنهم أوضحوا بأنهم إلى جانبه، فقال أحدهم: "إن dad bod هو أفضل بكثير من ABS".

ويبدو أن جيسون كان يعيش أفضل حياته ومنغمساً بالأطعمة المفضلة لديه، وخاصة بعد الحمية التي اتبعها ليظهر رشيقاً من أجل فيلم Aquaman، فقد ترك نظامه الغذائي بعد التصوير، كما أوضح جيسون أن الحصول على جسمه في صورة رائعة للفيلم لم يكن سهلاً عليه.

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