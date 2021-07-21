جيف بيزوس يختار رفقاء رحلته الفضائية بعناية ليدخل التاريخ!

يحوّل مؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس" حلمه إلى حقيقة بأن يصبح رائد فضاء ويذهب برحلة فضائية، حيث أسس شركة "بلو أوريجن" لتطوير مركبات لرحلات الفضاء.

وانطلقت الرحلة الفضائية الترديبية المنصة في غرب تيكساس، حيث كان جيف برفقة ثلاثة أشخاص اختارهم لهذه الرحلة الفضائية التاريخية، والبالغ مدتها 10 دقائق فقط.

ودخلت الرحلة الفضائية التاريخ لأنه شارك فيها كل من جيف بيزوس وشقيقه مارك والذي ليس له أي علاقة بتخصص الفضاء والطيران بل متخصص في مجال الإعلان والعلاقات العامة.

بالإضافة إلى المرأة التي ستصبح أكبر امرأة سناً من بين الذين ارتادوا الفضاء حتى الآن وهي وولي فرانك البالغة من العمر 82 عاماً، أما الأصغر سناً فهو الهولندي أوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عاماً.

ويبدو واضحاً أن بيزوس اختار بعناية من رافقه إلى الرحلة حيث سيكون قد اصطحب في رحلته أصغر وأكبر شخصين ليتمكنان من الوصول إلى الفضاء.

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