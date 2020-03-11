جينا ديوان تنشر الصورة الأولى لمولودها الجديد.."مرحباً بك في العالم يا ملاكي"

شاركت النجمة الامريكية "جينا ديوان" خبر سعيد مع متابعيها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الثلاثاء.

ونشرت جينا صورةً لها وهي على سرير المستشفى وقد رحّبت بطفلها الثاني، حيث كانت تحمل الطفل بين ذراعيها ووضعته على صدرها ويبدو واضحاً أنها كانت بعد لحظات من ولادتها.

وعلّقت جينا على الصورة بقولها: "وكهذا انفجرت قلوبنا نحو الأبدية وما وراؤها، مرحباً بك في العالم يا ملاكي الصغير، كالوم مايكل كازي 6/3/2020".

وخلال وقت لاحق انتقل ستيف إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة هذا الخبر السعيد فنشر صورةً وهو يمسك بيد الطفل بالأبيض والأسود وعلّق عليها: "تواجد طفلي كلحظة انفجار الكون ولن يكون هناك شيئاً يشبهه، مرحباً بك إلى الأرض أيها الطفل النجم كالوم مايكل كازي".

وشوهدت جينا خلال وقت سابق في شوارع لوس أنجلوس بينما كان بطنها بارزاً وترتدي فستان مورّد من الشيفون ونسّقت معه جاكيت من الجينز الأبيض حيث بدت في حالة مزاجية عالية.

ومن الجدير بذكره أن هذا الطفل سيكون الأول بالنسبة لستيف لكنه الطفل الثاني بالنسبة لجينا التي لديها بالفعل ابنة تبلغ من العمر ست سنوات من زوجها السابق الممثل الأمريكي "تشانينغ تاتوم".

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