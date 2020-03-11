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جينا ديوان تنشر الصورة الأولى لمولودها الجديد.."مرحباً بك في العالم يا ملاكي"

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 07:42
جينا ديوان وستيف كازي
جينا ديوان وستيف كازي

شاركت النجمة الامريكية "جينا ديوان" خبر سعيد مع متابعيها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الثلاثاء.

ونشرت جينا صورةً لها وهي على سرير المستشفى وقد رحّبت بطفلها الثاني، حيث كانت تحمل الطفل بين ذراعيها ووضعته على صدرها ويبدو واضحاً أنها كانت بعد لحظات من ولادتها.

وعلّقت جينا على الصورة بقولها: "وكهذا انفجرت قلوبنا نحو الأبدية وما وراؤها، مرحباً بك في العالم يا ملاكي الصغير، كالوم مايكل كازي 6/3/2020".

He is here: Jenna Dewan has welcomed her second child into the world. The beauty, who is engaged to Steve Kazee, shared the news on Tuesday with her Instagram followers as she posted a first look at her bundle of joy from her hospital bed

وخلال وقت لاحق انتقل ستيف إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة هذا الخبر السعيد فنشر صورةً وهو يمسك بيد الطفل بالأبيض والأسود وعلّق عليها: "تواجد طفلي كلحظة انفجار الكون ولن يكون هناك شيئاً يشبهه، مرحباً بك إلى الأرض أيها الطفل النجم كالوم مايكل كازي".

From daddy: Soon after Steve took to social media to share a sweet post that was very similar to Jenna's only he just showed the baby's hand. 'In an instant our universe burst wide open and nothing would ever be the same. Welcome to earth star child. Callum Michael Rebel Kazee 3/6/20'

وشوهدت جينا خلال وقت سابق في شوارع لوس أنجلوس بينما كان بطنها بارزاً وترتدي فستان مورّد من الشيفون ونسّقت معه جاكيت من الجينز الأبيض حيث بدت في حالة مزاجية عالية.

ومن الجدير بذكره أن هذا الطفل سيكون الأول بالنسبة لستيف لكنه الطفل الثاني بالنسبة لجينا التي لديها بالفعل ابنة تبلغ من العمر ست سنوات من زوجها السابق الممثل الأمريكي "تشانينغ تاتوم".

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