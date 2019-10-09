جينيفر أنيستون بدون بنطال على غلاف Variety وتصرّح "الأطفال المرضى هم معجزات صغيرة"

كرّست النجمة "جينيفر أنيستون" نفسها للأعمال الخيرية في مستشفى St. Jude لبحوث الأطفال.

وصرّحت خلال مقابلة لها مع مجلة Variety بأنها معجبة جداً بالقوة التي يتمتع بها هؤلاء الأطفال المرضى فقالت: "ترى هؤلاء الاطفال إنهم كمعجزات صغيرة هؤلاء أبطال يمشون في طريق لا يجب على أي طفل أن يمشي عليه".

وتعمل جينيفر مع مارلو توماس التي تبلغ من العمر 81 عاماً منذ عقود في المستشفى وذكرت قصص بعض الأطفال في حديثها فقالت: "لقد بدأت فعل كل مافي وسعي حين قابلت هؤلاء الأبطال الصغار"، وتابعت: "أتذكر منذ عام أن طفلة صغيرة استمرت في تسمية ما تعاني منه بالمذنبون في وصف الأورام الصغيرة، لأنهم لم يقولوا كلمة سرطان أمامها".

أما بالنسبة لعائلات هؤلاء الأطفال فوصفتهم في حديثها: "أظن أن المستشفى على اتصال بالعائلات أحياناً، فمعظم هؤلاء الاطفال من أماكن لا تتاح لعائلاتهم الفرص، لكن بعض العائلات من حسن حظها أن لديها هذه الفرصة الجميلة.

وظهرت جينيفر على غلاف المجلة بإطلالة شبه عارية وهي ترتدي بلوزة بيضاء من الصوف الناعم فقط وبدون بنطال بينما وضعت على شعرها الأشقر قبعة مطابق لونها للبلوزة، وكان عنوان العدد "قوة المرأة".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: