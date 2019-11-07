جينيفر أنيستون: "أحب العزلة وأفقد الاتصال بالعالم الخارجي"

تروّج النجمة "جينيفر أنيستون" لمسلسلها التلفزيوني الجديد The Morning Show الذي تلعب بطولته بجانب النجمة ريس ويذرسبون.

وخلال مقابلة لها مع Glamour ناقشت جينيفر كيف تكون شخصيتها الحقيقة خلف أبوابها وبعيداً عن الشهرة فاعترفت بأنها كثيراً ما تجد نفسها معزولة عن الناس.

وصرّحت جينيفر أثناء حديثها: "أجد نفسي معزولة في بعض الأحيان، لا تفهموني خطأ فأنا أحب أن أكون في المنزل المنزل هو مكان مريح للغاية وآمن بالنسبة لي لكن عندما أبقى في البيت لفترة طويلة أفقد الاتصال بما يجري في العالم الواقعي".

أما شريكتها في الفيلم ريس ويذرسبون فقد عبّرت عن مدى صعوبة كونها في دائرة الضوء حيث أوضحت أن الناس لم يهتموا بها عندما كانت تؤسس لشركتها وبقيت ضعيفة عند محاولة جعل الناس يؤمنون بها.

ويشار إلى أن The Morning Show هو مسلسل تلفزيوني جديد تلعب فيه ريس دور برادلي صحافية وناشطة في برنامج حواري مع زميلتها أليكس الذي تلعب دوره جينيفر أنيستون.

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