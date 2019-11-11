جينيفر أنيستون تفوز بجائزة People's Choice وتقول: "مسلسل Friends هبة العمر وأنا هنا بفضله"

حظيت النجمة "جينيفر أنيستون" بشهرة عالمية واسعة منذ عام 1994 وذلك من خلال دورها في المسلسل الشهير Friends.

وخلال حفل توزيع جوائز People's Choice لعام 2019 والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس عزت جينيفر نجاحها وجميع الجوائز التي حصلت عليها إلى المسلسل الشهيرFriends.

وقدّم النجم آدم ساندلر شريكها في فيلم Murder Mystery النجمة العالمية حيث وصفها بقوله: "هي واحدة من أفضل أصدقائي وهي ليست جميلة فحسب بل هي نموذج يحتذى به بشكل لا يصدق".

من جانبها اتجهت جينيفر إلى المسرح لحصولها على الجائزة حيث خاطبت الجمهور بقولها: "لقد حصلت في هذه المدينة على العديد من الجوائز إلا أن جائزة People's Choice هي المميزة بالنسبة لي"، وقالت مازحةً: "نحن لا نقوم بالتمثيل من أجل النقاد أو لنجعل عائلاتنا فخورة نحن نفعل ذلك من أجل المال، أنا أمزح".

وحول أسباب نجاحها قالت جينيفر: "كان مسلسل Friends هو حقاً هبة العمر بالنسبة لي ولن أقف على هذا المسرح وأحظى بهذه الجوائز لولا هذا المسلسل، لقد مهّد الطريق لي لكل شيء منذ ذلك الحين".

وفي النهاية قامت بالترويج لمسلسلها الجديد The Morning Show قبل أن تشكر معجبيها على التمسك بها.

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