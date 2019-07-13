جينيفر أنيستون تقبّل رجلاً غريباً.. هل ستعلن عن علاقتها العاطفية قريباً؟

لم تواعد النجمة "جينيفر أنيستون" أحداً، بعد انفصالها عن زوجها جوستين ثيرو، لكن في يوم الخميس الماضي، شوهدت جينيفر وهي تعانق وتقبل رجلاً مجهول الهوية.

وتم رصد أنيستون خارج مطعم ويست هوليوود، ويبدو أنها كانت تتناول العشاء مع الأصدقاء، بينما وقف رجلان آخران بجانبهما.

وظهرت وهي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت تنورة ماكسي باللون الخمري، نسّقته مع بلوزة سوداء، بينما تبدو من بعيد أنها اعتمدت التسريحة المنسدلة لشعرها.

كانت جينيفر متزوجة من جوستين لمدة ثلاث سنوات، ثم انفصلا في فبراير عام 2018، حيث كشفا أن قرار الإنفصال كان متبادل واتُخذ بمحبة، فأصدرا تصريحاً حول ذلك بقولهم: "نحن مصممان على المحافظة على الإحترام والحب العميق الذي بيننا".

وعلى الصعيد المهني، لدى جينيفر مشروعان غلى الطريق، فهي تيتعد لمسلسل تلفزيوني كوميدي بعنوان Morning Show، ولديها فيلم مكتوب لا يوجد لديه عنوان حتى الآن، ويدور حول الآباء الذين يحاولون استعادة أيام شبابهم.

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