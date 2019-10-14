جينيفر أنيستون عانت من مشاكل بالثقة على الرغم من شهرتها وجمالها.. متى تخلصت منها؟

تعمل النجمة "جينيفر أنيستون" في مجال التمثيل في هوليوود منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتُعرف بحفاظها على شبابها وجمالها الدائم.

وبالرغم من نظرة الجميع المليئة بالإعجاب لها إلا أنها كشفت أمس الأحد خلال مقابلة مع صحيفة The Daily Telegraph بأنها لم تكن تثق بنفسها كثيراً في أنها ستصل إلى ما أصبحت عليه الآن.

وتحدّثت الممثلة التي تبلغ الخمسين من عمرها حول اعتيادها على الشهرة وكيفية التكيّف معها فقالت: "ليس من السهل دائماً تقليل الضوضاء، فهناك لحظات أشعر بأني الحسناء ولحظات أخرى لا اصل فيها إلى المستوى المطلوب من الجمال"، ومع ذلك فهي تشعر الآن بالراحة والرضى على نفسها.

وتابعت الممثلة قولها: "لقد استغرق الأمر مني عامين لأكسب الثقة التي تحتاج القتال لأجلها، فأنا امرأة قوية ولدي فرص وأستطيع أن أعرف من أين أتيت وما مررت به وأن أعرف أيضاً كم أنا محظوظة لوجودي هنا اليوم".

ومن جهة أخرى فمن المقرر أن تلعب جينيفر دور البطولة في مسلسل Morning Wars المستوحى من قصة حقيقية للمذيعة التلفزيونية أليكس ليفي والتي تكافح من اجل الحفاظ على وظيفتها بعد اتهام شريكها بسوء السلوك الجنسي.

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