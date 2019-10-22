جينيفر أنيستون في أول صورة مثيرة لها على إنستغرام.. وتعلّق "أستيقظت هكذا"

انضمت النجمة "جينيفر أنيستون" مؤخراً إلى تطبيق إنستغرام حيث أنشأت لها حساب شخصي وأحدثت خلل في الإنترنت بعد أن جمعت أكثر من مليون متابع خلال وقت قصير.

وفي أحدث منشور لها عبر صفحتها الشخصية أشادت جينيفر بدور زميلتها في هوليوود النجمة جوليا روبرتس الذي لا ينسى في تسعينيات االقرن الماضي في فيلم Notting Hill عندما ظهرت بمظهر مثير وراء الكواليس.

وفي صورة ظهرت فيها جينيفر وهي ترتدي بلوزة بيضاء من مجموعة Maison Margiela بدون بنطال مع جورب مطابق مع صندل مفتوح وقبعة بيضاء وعلّقت على الصورة: "أنا مجرّد فتاة أقف مع مصفف الشعر والمكياج والمصوّر، بالإضافة إلى طاقم الإضاءة وآلة الهواء وجهاز الكمبيوتر، وتعتقدون بأنني استيقظت على هذه الحالة".

وخلال وقت سابق عبّرت جينيفر أنيستون عن استيائها حول الخلل الذي حدث في الإنترنت بسببها حيث نشرت صورة ومعالم الإحباط على وجهها، بالإضافة إلى أول صورة نشرتها مع نجوم مسلسل Friends فحصلت الصورة على ما يقارب 14 مليون إعجاب.

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