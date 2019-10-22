جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون تكشفان سرّ شبابهما الدائم

يحاول العديد من المشاهير الحفاظ على مظهرهم الشبابي باستخدام علاجات الجلد والعمليات التجميلية، إلا أن النجمتين الأكثر شباباً "جينيفر أنيستون" و"ريس ويذرسبون" كشفتا سراً وراء حيويتهما وشبابهما الدائم على الرغم من أنهما بالخمسينيات من عمرهما.

ويبدو واضحاً أن نجمتي هوليوود جينيفر وريس كشفتا عن سرّهما وما تفعلانه يومياً من بداية حياتهما المهنية أي منذ أكثر من 20 عاماً عبر راديو Times حيث كانتا تعتمدان على الصيام والتمرينات الرياضية اليومية.

وتلتزم النجمتان بنظام الصوم لمدة 16 ساعة يومياً كما تعتمدان على العصائر الطبيعية والخضار والتمارين الشاقة لمدة ستة أيام في الأسبوع، ولحسن الحظ فإنهما تسمحان لنفسهما بيوم واحد في الأسبوع تستطيعان تناول فيه ما يحلو لهما.

وعند سؤالهما حول كيفية بدء يومهما أخبرتا المضيف بأنهما لم تتناولان أبداً الأطعمة المقلية، وحتى الإفطار لم يكن ضمن يومهما، فقالت جينيفر: "أستيقظ الساعة التاسعة وأقوم بالصيام بشكل متقطع لذا لا طعام في الصباح"، وأضافت ريس: "أستيقظ في الخامسة والنصف مع ابنتي وأشرب عصيري الأخضر وقهوتي الصباحية، ثم أبدأ التمارين الصباحية".

ووفقاً للمختصة الغذائية سوزي باريل إن الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام بحرية لمدة الثماني ساعات المتبقية يؤدي إلى فقدان الوزن والتحكم في نسبة االسكر في الدم كما يعزز من وظائف الدماغ.

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