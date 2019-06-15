جينيفر لوبيز تعترف"زواجي الأول والثاني لا يحسبان".. لكن ماذا عن الباقي؟

اعترفت النجمة "جينيفر لوبيز" في مقطع فيديو نشرته عبر "يوتيوب" عن برنامج جولتها الغنائية My Party Tour، بأن زواجيها الأولين لا تحتسبهما وذلك بسبب قصر العلاقة فيهما.

وكشفت جينيفر بأن زواجيها كانا مدتهما قصيرة، حيث قالت: "لقد تزوجت من أوجاني نوا لمدة 9 شهور، ثم انفصلنا، وبعد ذلك قمت بالزواج من كريس جود لمدة 11 شهراً لننفصل بعد ذلك، لكن الزواج الذي يعتبر علاقة جدية هو زواجي من مارك لمدة 10 سنوات، مع وجود أطفال".

وفي حديثها في فيديو اليوتيوب من وراء الكواليس، كشفت جينيفر: "كنت صغيرة في أول مرتين حاولت الزواج بهما، حيث إنني فقط كنت أشعر بالوحدة لكوني عزباء، فعلى الرغم من أني كنت محاطة بالناس، إلا أنني كنت أريد شخصاً معي"، وأضافت: "فشعرت أنني إذا تزوجت سأحضر شخصاً دائماً معي".

وأكملت جينيفر حديثها: "لكني وجدت أن الحياة لا تعمل هكذا، ولا الأمور تسير كذلك، فهذا سبب سيء للزواج وليس صحيحاً، فالصواب هو عندما تجد شخصاً يجعلك أفضل".

كما صرّحت جينيفر أنها تستعد لزفافها من خطيبها أليكس رودريغز، حيث أنها تخطط لحفل زفاف كبير بالكنيسة هذه المرة، حيث قالت: "أريد حفل زفاف كبير، وأرغب في الزواج في كنيسة هذه المرة".

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