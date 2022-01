جينيفر لوبيز تغني تتر فيلمها الجديد Marry Me

كشفت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" عن فيلمها الجديد المنتظر إصداره والذي من المقرر أن يحمل اسم Marry Me​ ومن المفترض ان يتوفر في السينما لمشاهدته في الفترة المقبلة

جينيفر لوبيز تكشف عن مفاجأة في الفيلم

نشرت جينيفر لوبيز مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي تضع نظارات شمسية بينما كانت في سيارتها بجانب شاب وسيم ومفتول العضلات.

وكان الثنائي يغنيان أغنية تتر فيلمها الجديد وهي On My Way والتي قامت بإصدارها ولاقت شهرة كبيرة جدًا في وقت سابق، حيث حصدت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب.

نبذة عن فيلم ​Marry Me​

يُشار إلى انه تأجل عرض فيلم ​Marry Me​ أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكنّ الشركة أكّدت طرحه في السينما يوم 11 شباط من الشهر القادم حسب اخر اعلان لها

ويدور الفيلم حول مغنية بوب يتخلّى عنها شريكها في يوم زفافها بعدما علمت بخيانته لها وتقرر هذه المغنية ان تبحث عن شخص عشوائي من اجل استكمال مراسم الزفاف، لتعرض الزواج على احد الأشخاص وتبدأ بعدها الاحداث تتوالى بقالب كوميدي رومانسي وهي الفئة التي قدمتها لوبيز في عدد من اعمالها السابقة