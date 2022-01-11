جينيفر لوبيز تغني تتر فيلمها الجديد Marry Me

كشفت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" عن فيلمها الجديد المنتظر إصداره والذي من المقرر أن يحمل اسم Marry Me ومن المفترض ان يتوفر في السينما لمشاهدته في الفترة المقبلة
جينيفر لوبيز تكشف عن مفاجأة في الفيلم
نشرت جينيفر لوبيز مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي تضع نظارات شمسية بينما كانت في سيارتها بجانب شاب وسيم ومفتول العضلات.
وكان الثنائي يغنيان أغنية تتر فيلمها الجديد وهي On My Way والتي قامت بإصدارها ولاقت شهرة كبيرة جدًا في وقت سابق، حيث حصدت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب.
نبذة عن فيلم Marry Me
يُشار إلى انه تأجل عرض فيلم Marry Me أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكنّ الشركة أكّدت طرحه في السينما يوم 11 شباط من الشهر القادم حسب اخر اعلان لها
ويدور الفيلم حول مغنية بوب يتخلّى عنها شريكها في يوم زفافها بعدما علمت بخيانته لها وتقرر هذه المغنية ان تبحث عن شخص عشوائي من اجل استكمال مراسم الزفاف، لتعرض الزواج على احد الأشخاص وتبدأ بعدها الاحداث تتوالى بقالب كوميدي رومانسي وهي الفئة التي قدمتها لوبيز في عدد من اعمالها السابقة
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