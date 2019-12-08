جينيفر لوبيز تكشف عن رغبتها في الإنجاب من خطيبها أليكس رودريجز

أكدت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال من خطيبها لاعب كرة القدم السابق أليكس رودريغيز.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن النجمة جينيفر لوبيز50 عامًا، وهي بالفعل أم لتوأمين صبي وفتاه وهما إيمي ماريبيل وماكسيميليان ديفيد، يبلغان من العمر 11 عامًا من زواجها السابق بالمغني الأمريكي مارك انتوني 51 عامًا الذي تزوجته في عام 2004 وانفصلت عنه في عام 2011، بالإضافة إلى إيلا ألكسندر، 11 عامًا ، وناتاشا ألكساندر ، 15 عامًا وهم ابنتي خطيبها الحالي اليكس رودريجز 44 عامًا، حيث أعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من الأطفال وذلك أثناء مقابلة صحفية مع مجلة "بيبول".

وعلى الرغم من جدول أعمال جيينفر المزدحم إلا أنها أكدت أنها ترغب في إنجاب طفل مع خطيبها أليكس في القريب العاجل وذلك بعد سؤالها عن ما إذا كانت سترغب في الحصول على طفل فأجابت إنها مشيئة الله ولكنها ستحاول لتحظى بطفل جديد.

وأضافت لوبيز أن وجود الأطفال في حياتها هو الذي ساعدها أن تضع حياتها في مسارها الصحيح وأن وجود أطفالها جعلها شخص أفضل عما كانت عليه سابقًا، لأنها قبل وجودهم في حياتها كانت تُهمل في حق نفسها وقلبها ولكن بعد مجيئهم تغير كل شيء فالحب أولًا والمسؤولية ثانيًا وكل ذلك جعلها تُصبح أفضل.

وعلى الرغم من انشغال جيينفر وأليكس بشكل دائم وجداول أعمالهما المزدحمة إلا أنهما يجعلان أطفالهما وظيفتهما الأولى فهم لهم الأولوية في كل شيء.

الجدير بذكره أن الثنائي جيينفر لوبيز وأليكس رودريجز قد أعلنا خِطبتهما في شهر مارس من هذا العام بعد أكثر من عامين من المواعدة وقد أثار خاتم خطوبتها الذي قدمه لها أليكس ضجة كبيرة على وسائل التوصل الإجتماعي، فهو خاتم بقطعة ضخمة من الألماس تصل قيمته إلى 1.4 مليون دولار بوزن 15 قيراطًا.

وتعتبر جيينفر من أغني المشاهير في هوليوود حيث تصل قيمة ثروتها إلى 400 مليون دولار وتحصل سنويًا على أكثر من 40 مليون دولار وستصبح جينيفر أكثر ثراءً بعد زواجها من خطيبها أليكس رودريغيز الذي تتجاوز ثروته الـ500 مليون دولار ويصل دخله السنوي إلى 33 مليون دولار.

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