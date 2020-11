جينيفر لوبيز عارية بعمر الخمسين.. والمعجبون يهاجمون "احتفظي بجسدك لخطيبك"!

تعرضت النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" للهجوم بعد الكشف عن غلاف ألبوم أغنيته الجديدة الذي ظهرت به عارية تمامًا، حيث رأى معجبوها أنهاتعدَّت الحدود ولم يكن لحركتها أي ضرورة على الإطلاق.

شاركت "جينيفر لوبيز" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لغلاف أغنيتها المنفردة "In The Morning"،وظهرت بها عالرية تمامًا مُستعرضةً عضلات بطنها المشدود وساقيها الرشيقتين، بينما غطَّت مناطقها الحساسة بوضعية معينة.

وأرفقت "لوبيز"، البالغة من العمر 51 عامًا، بتعليق جاء فيه: "مفاجأة! ها هي صورة الغلاف الرسمية لـIn The Morning".

ورغم جمال جسد "لوبيز" ورشاقتها بعمر الخمسينات، إلَّا أن متابعيها رفضوا قرارها بالتباهي بجسدها من أجل غلاف أغنيتها المنفردة لأنه لم يعد ضروريًا بالنسبة لهم، مُشيرين أنها أثبتت مسيرتها المهنية ولا تحتاج إلى إظهار الكثير من الجلد لجذب الانتباه.



وعلق أحدهم على تغريدة لوبيز قائلاً: "امرأة جميلة ولكن في هذه المرحلة من حياتها المهنية الراسخة، تبدو متعطشة للشهرة قليلاً، هذا رأيي".

كتبت أخرى: "ليس من الضروري أن تكون عارياً عندما تكوني مغنية رائعة، لماذا تحتاج هؤلاء النساء من أصل إسباني إلى التباهي بجلدهن في هذه الصناعة، أشعر بالحرج الشديد بسبب تراثي اللاتيني".

ووافق مستخدم آخر على أن "لوبيز" لم يكن عليها أن تتجرد من ملابسها لأغنيتها، وحثها على اللاحتفاظ بجسدها من أجل خطيبها "أليكس رودريغيز" وليس ليراه العالم بأسره.

في غضون ذلك، دافع الكثيرون أيضًا عن "لوبيز"، حيث أشار أحدهم أن العديد من الفنانين فعلوا ذلك بالفعل بما في ذلك: "بيونسيه"، "ماريا كاري"، و"ليدي غاغا".



وكتب أحدهم مدافعًا: "بالنسبة للنقاد ... إنه أمر بسيط فهذا جسدها، واختياراتها، فلا حرج في حب بشرتك أو شكللك، بغض النظر عن عمرها أو الطقس.. أتمنى أن يتوقف الناس عن تحليل كل شيء والاستمتاع بالحياة ".

وعلَّق آخر: "بصراحة، فوجئت برؤية التعليقات السلبية. إنها تبدو جيدة، ولا يعني أن تكون أكبر سنًا أنه يجب أن تكون مملًا، اعملي ما تحبيه عزيزتي ومثلي السيدات الأكبر سناً اللواتي يبدين أفضل من فتاة في العشرينات من عمرها."

